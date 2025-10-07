FOLLONICA – I vandali tornano a colpire la sede del circolo di Rifondazione Comunista “Che Guevara” alla zona 167 Ovest di Follonica. Un gesto compiuto probabilmente nella notte tra il 5 e il 6 ottobre: i colpevoli hanno deciso di prendere di mira il muro accanto alla sede. Qualche mese fa, ad aprile, scritte offensive e svastiche erano state trovate sulla vetrata.

“Alla solita svastica ancora una volta disegnata male, segno dell’ignoranza di chi ha compiuto il gesto (la svastica disegnata con il medesimo errore l’avevamo trovata già qualche mese fa sulla nostra vetrata ed anche sulla bacheca del centro antiviolenza situata al mercato coperto), stavolta si è aggiunta una stella di David – commenta il circolo di Rifondazione Comunista -. La stella di David è il simbolo della bandiera israeliana e ci viene naturale pensare che questo atto specifico possa essere riconducibile alla nostra battaglia per la libertà della popolazione civile palestinese, contro la quale si sta perpetrando da decenni un massacro e che negli ultimi anni ha preso la direzione del genocidio, come riconosciuto anche dall’Organizzazione delle Nazioni Unite”.

“Stamani qualcuno ci ha telefonato dicendo ‘vuol dire che state lavorando bene’ – prosegue la nota di Rifondazione -. Non sappiamo se stiamo lavorando bene o meno, sicuramente stiamo dando noia a qualcuno che non crede nella democrazia e nel rispetto delle opinioni altrui, preferendo atti codardi compiuti nel cuore della notte. Stiano tranquilli coloro che hanno compiuto questo vile gesto: noi continueremo con ancora maggiore convinzione la nostra attività politica e ci scontreremo ancora, ma civilmente e con le parole, con chi la pensa diversamente da noi”.

“Ci dispiace infine che questo gesto porterà delle conseguenze economiche (se pur lievi) a chi quel condominio lo vive, visto che le spese di pulizia della parete condominiale saranno a carico di tutti i condomini. Tra i condomini, ricordiamo, ci sono anche il Comune di Follonica e la Provincia di Grosseto”.