MARINA DI GROSSETO – Una ciclista di 34 anni è stata trasferita all’ospedale Misericordia di Marina di Grosseto dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla strada dlele Collacchie, a Marina di Grosseto.

Si tratta del secondo incidente avvenuto a Grosseto con un ciclista ferito. Il primo è avvenuto a Roselle.

Questo secondo incidente è avvenuto alle 16.38. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Grosseto con infermiere e forze dell’ordine.

La persona ferita è stata trasportata in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto.