CAMPAGNATICO – «Chi semina odio, raccogliere tempesta». Il sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci, commenta così le scritte tracciate con il gesso sulla sagrato della chiesa di Arcille.

Qualcuno ha scritto “Fan.ulo Israele e chi l’ha creata – Palestina libera” «Si continua ad incitare l’odio antisionista e quindi antiebraico» continua il primo cittadino.

«Oggi è il secondo anniversario del 7 ottobre dove furono trucidate 1.400 vittime innocenti, donne uomini e bambini, che andavano ad una festa; una di queste vittime faceva parte della nostra comunità. Il giovane poco più che ventenne era partito qualche giorno prima del 7 ottobre da Campagnatico, per partecipare alla festa del rave con altri giovani, dove ha trovato la morte, falciato dalle mitragliatrici dei Terroristi».

«Dobbiamo cercare di ottenere la pace tra i popoli, tra le persone, ma è necessario e fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte. Chi semina odio, raccogliere tempesta».