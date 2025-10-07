GROSSETO – Turno infrasettimanale di Coppa Italia per il Grosseto, che se la vedrà al Carlo Zecchini contro l’incognita Unipomezia per i 32esimi di finale (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Tutte le partite sono difficili – ha ribadito mister Indiani nella conferenza pre gara – nessuno viene per perdere. Hanno lavorato meglio quelli che non hanno partecipato alla gara di Trestina, ma ci presenteremo nel modo giusto, questo è sicuro. I due attaccanti? Può darsi. Coppa impegno secondario? Assolutamente no, quando ci sono partite ufficiali si gioca sempre per vincere, dobbiamo andare avanti il più possibile in Coppa”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Cardarelli, Dierna, Disanto, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Lorenzini, Marzierli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli, Sartorelli e anche il nuovo acquisto Montini, difensore classe 2001 ex San Donato Tavarnelle, dove ha collezionato 161 presenze, di cui 76 in Serie C.

Il fischio d’inizio è domani mercoledì alle 18 al Comunale Zecchini.

Il programma e gli arbitri dei 32esimi di Coppa Italia di Serie D:

Gara 1: Asti-Chisola (arbitro Macrina di Reggio Calabria)

Gara 2: Ligorna-Novaromentin (Costa di Busto Arsizio)

Gara 3: Vado-Sestri Levante (Bevere di Chivasso)

Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese (Moro di Novi Ligure)

Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi (Calzolari di Albenga)

Gara 6: Correggese-Imolese (Norci di Arezzo)

Gara 7: Piacenza-Progresso (Cisternini di Seregno)

Gara 8: Pavia-Sant’Angelo (Giorgino di Milano)

Gara 9: Nuova Sondrio-Breno (Zamagna di Saronno)

Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano (Pani di Sassari)

Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo (Milone di Barcellona Pozzo di Gotto)

Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese (Schmid di Rovereto)

Gara 14: Este-Vigasio (Copelli di Mantova)

Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano (Ferroni di Fermo)

Gara 16: Luparense-Mestre (De Stefanis di Udine)

Gara 17: Orvietana-Siena (Palma di Napoli)

Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone (Tedesco di Battipaglia)

Gara 19: Forsempronese-Ancona (Carrisi di Padova)

Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli (Niccolai di Pistoia)

Gara 21: Notaresco-Termoli (Ferruzzi di Albano Laziale)

Gara 22: Albalonga-L’Aquila (Matteo di Sala Consilina)

Gara 23: Grosseto-Unipomezia (Arnese di Teramo)

Gara 24: Trastevere-Budoni (Gargano di Bologna)

Gara 25: Savoia-Paganese (Paccagnella di Bologna)

Gara 26: Citta’di Fasano-Gravina (Testoni di Ciampino)

Gara 27: Martina-Sarnese (De Paolis di Cassino)

Gara 28: Ferrandina-Francavilla (Rossiello di Molfetta)

Gara 29: Nocerina-Gelbison (Dell’Oro di Sondrio)

Gara 30: Sambiase-Reggina (Coppola di Castellammare di Stabia)

Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus (Iorfida di Collegno)

Gara 32: Enna-Sancataldese (Femia di Locri)