GROSSETO – In tanti mi avete scritto e richiesto di pubblicare ancora ricette e spunti di piatti Veg allora vediamo se riesco ancora ad accontentarvi e deliziare il vs palato.

INVOLTINI DI MELANZANA E CANNELLINI

Dalla melanzana ricaviamo delle fettine da grigliare (qui sono certa che non avete bisogno di consigli), poi prendiamo 200 gr di fagioli cannellini lessi, metteteli in un mixer, aggiungete tre pomodori secchi, meglio se NON sott’olio, qualche cappero e delle olive taggiasche, un paio di cucchiai da snocciolare e aggiungere tutto al mixer, se vi piace anche un mezzo spicchio di aglio e del prezzemolo. Tritate tutto fino ad ottenere una crema che andrete a mettere nella melanzana stesa, grigliata, nella quantità di circa un cucchiaio e poi cercate di arrotolare la melanzana.

È un piatto gustoso che potete servire come antipasto o come secondo con della verdura fresca di accompagnamento.

MILLEFOGLIE DI VERDURE

150 g barbabietole cotte

2 carote

1 zucchine

1 melanzane

80 g pane duro integrale oppure ai cereali

Erbe aromatiche miste (menta, basilico, erba cipollina e rosmarino)

Tagliate per il lungo sia le zucchine che le melanzane ricavando tante fettine spesse meno di 2 millimetri. Quindi grigliatele su una piastra calda mettendole man mano in un vassoio a raffreddare. Dividete a metà le carote in modo da avere 2 tronchetti. Affettate per il lungo ogni tronchetto ricavando delle fettine alte uno-due millimetri da cuocere al vapore per circa 5 minuti. Pelate le barbabietole, se necessario, poi tagliatele a rondelle spesse come le fettine delle carote. Tenetele in acqua fredda per 5 minuti, scolatele e asciugatele molto bene spezzettate il pane duro e tritatelo nel mixer riducendolo in una grana fine che mantenga una buona umidità. Sfogliate il mazzetto di erbe aromatiche e tritatele finemente (tenete qualche foglia intera per decorare).

Mescolatele, quindi, con il pane grattugiato, un pizzico di sale, una macinata di pepe e 3-4 cucchiai d’olio. Alla fine bisogna ottenere una farcia umida e profumata. Oliate leggermente una pirofila quadrata da circa 20 centimetri di lato e formate un primo strato con le barbabietole, cospargetelo con un po’ del pane preperato e proseguite formando gli altri strati con gli ortaggi e la farcia, alternando i colori e completando con le zucchine ben ricoperte con il pane. Pressate la millefoglie per uniformarla e infornatela a 180 °C per 5-10 minuti. Sfornatela e lasciatela riposare per almeno 5 minuti a temperatura ambiente. Servitela a fette come fosse una lasagna, decorandola con erbe aromatiche e un filo d’olio a crudo.

DESSERT MIRTILLI E LAMPONI

Non c’è articolo di ricette che non si rispetti che non ci sia un dolcetto, i peccati di gola che possiamo fare con poche calorie, zero latticini, zero glutine, zero uova: un dessert 100% vegetale da gustare senza sensi di colpa.

90 g Mirtilli

40 g Lamponi

25 g zucchero di canna chiaro

20 g Cioccolato fondente

20 g mandorle pelate

0,50 mazzetto Menta

0,50 cucchiaio Sciroppo d’acero o di agave

0,75 cucchiaino agar agar in polvere

0,50 cucchiaino amido di mais

250 ml bevanda di mandorle non zuccherata

Tostate in un padellino a calore basso e senza grassi le mandorle per 5 minuti, mescolandole spesso, poi lasciatele raffreddare. Sfogliate il mazzetto di menta, mettetene da parte qualche foglia per la decorazione, quindi trasferite le restanti in una pentola insieme alla bevanda di mandorle. Versate una cucchiaiata della bevanda in una ciotolina, stemperatevi l’amido di mais e solo un cucchiaino di agar agar. Versate la cremina ottenuta, facendola passare in un colino, nella pentola con la bevanda. Mescolate bene e portate gradualmente a bollore, proseguendo per uno-due minuti a calore basso prima di levare dal fuoco. Alla fine filtrate il tutto dalle foglie di menta. Tritate a impulsi nel mixer le mandorle con lo zucchero fino a ricavare una polvere fine.

Quindi mescolatela bene con la bevanda aromatica e distribuite il composto in 4 stampini da budino da 6-7 centimetri di diametro leggermente bagnati. Lasciate raffreddare bene. Mettete da parte una ventina di mirtilli per la decorazione e frullate molto finemente i restanti con lo sciroppo d’acero. Aggiungete al frullato l’acqua necessaria per arrivare a 200 ml, versate il ricavato in un pentolino e poi stemperatevi il mezzo cucchiaino di agar agar rimanente. Portate a ebollizione e proseguite per un minuto prima di levare dal fuoco. Quindi distribuite il composto negli stampini in modo da creare uno strato uniforme. Trasferite i budini in frigorifero e lasciateli consolidare per almeno 2-3 ore. Sformate i dessert nei piattini poco prima di servirli, cospargeteli con il cioccolato tritato finemente e poi con i mirtilli, i lamponi e qualche fogliolina di menta.

Che dite? Vi sono piaciute? Le proverete?

Vi ricordo che potete scriverci [email protected] per avere ulteriori informazioni o passare in negozio per qualche chiarimento.

QUI tutte le puntate di Menta e Rosmarino. Ve ne siete persa qualcuna? Recuperatela subito!