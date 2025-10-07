GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 7 ottobre 2025

Ariete concentrato: ottimo per lavorare su un progetto.

Toro sereno: oggi niente ti scuote.

Gemelli in movimento: ottima giornata per relazioni e contatti.

Cancro profondo: parli con il cuore.

Leone deciso: oggi porti a casa risultati.

Vergine concreta: tutto fila secondo i tuoi piani.

Bilancia diplomatica: sei un punto di equilibrio.

Scorpione, segno del giorno, sarà magnetico, profondo, intuitivo: chi ti guarda oggi capisce poco, ma sente molto.

Consiglio escursione: addentrati nella zona del Lago dell’Accesa, un luogo misterioso e affascinante dove l’acqua racconta storie sepolte, come te.

Sagittario diretto: ma oggi meglio la pazienza.

Capricorno solido: la giornata scorre bene.

Acquario creativo: ma con più concretezza.

Pesci sensibili: una parola può toccarti nel profondo.