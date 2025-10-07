GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi martedì 7 ottobre 2025
Ariete concentrato: ottimo per lavorare su un progetto.
Toro sereno: oggi niente ti scuote.
Gemelli in movimento: ottima giornata per relazioni e contatti.
Cancro profondo: parli con il cuore.
Leone deciso: oggi porti a casa risultati.
Vergine concreta: tutto fila secondo i tuoi piani.
Bilancia diplomatica: sei un punto di equilibrio.
Scorpione, segno del giorno, sarà magnetico, profondo, intuitivo: chi ti guarda oggi capisce poco, ma sente molto.
Consiglio escursione: addentrati nella zona del Lago dell’Accesa, un luogo misterioso e affascinante dove l’acqua racconta storie sepolte, come te.
Sagittario diretto: ma oggi meglio la pazienza.
Capricorno solido: la giornata scorre bene.
Acquario creativo: ma con più concretezza.
Pesci sensibili: una parola può toccarti nel profondo.