GROSSETO – Il viceispettore della Polizia stradale, Vincenzo Perrotta, è stato accolto oggi dal questore di Grosseto, Claudio Ciccimarra, e dalla dirigente della Polizia stradale.
Proveniente dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Massa Carrara, dove era stato assegnato al termine del 17° corso per allievi vice ispettori, Perrotta vanta già una lunga pregressa esperienza acquisita nell’Arma dei Carabinieri.
«Al viceispettore Perrotta vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del questore e di tutti i poliziotti della provincia» conclude la Questura.