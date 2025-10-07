ROSELLE – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 7 ottobre, in via Rosellana a Roselle, dove un ciclista di 31 anni è rimasto gravemente ferito.

L’allarme è scattato poco prima delle 14, quando la centrale operativa del 118 Asl Toscana Sud Est ha ricevuto la segnalazione dell’accaduto e ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto con a bordo un infermiere.

Il ciclista avrebbe riportato traumi di varia entità a seguito dell’impatto. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento.