GROSSETO – Ripulita, grazie all’intervento dell’ufficio Ambiente del Comune di Grosseto, l’area situata in località Commendone, da tempo oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti di vario genere.
La zona era da tempo sotto l’attenzione dell’amministrazione comunale, che ha provveduto a organizzare un’operazione di bonifica quasi completa del sito.
Attualmente sono allo studio diverse ipotesi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, al fine di prevenire ulteriori episodi di inciviltà e comportamenti delinquenziali, legati non solo all’abbandono dei rifiuti.