GROSSETO – La stagione della formazione Under 17 della Gea Basketball Grosseto inizia con la bella vittoria nel torneo “Autunno al Pispino” che si è disputato nel palasport del Pispino a Porto Santo Stefano. I biancorossi allenati da Edoardo Furi si sono aggiudicati la manifestazione, battendo in finale il Basket Donoratico (vittorioso in semifinale sul Follonica), al termine di un’avvincente partita, conclusasi sul 54-52, con i canestri di Danti e Martini nel convulso finale. Nella partita del mattino la Gea era riuscita nel finale, con i canestri decisivi di Galli e Peralta, miglior realizzatore con 26 punti, ad avere la meglio sui padroni di casa dell’Argentario che fino all’ultimo hanno cercato di negare la vittoria ai grossetani (foto Venezia).

Terzo posto per Follonica che ha la meglio nei confronti dell’Argentario.

Questi i risultati del torneo. Semifinali: Argentario-Gea 59-61, Donoratico-Follonica 61-52. Finale 3° posto: Follonica-Argentario 62-45; finale 1° posto: Gea-Donoratico 54-52.

La rosa della Gea Under 17: Venezia, Tronchi, Peralta, Monellini, Terracciano, Severi, Santucci, Martini, Monticini, Galli, Grascelli, Fommei, Danti. All. Edoardo Furi; assistenti Andreozzi e Liberati.