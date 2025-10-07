BAGNO DI GAVORRANO – Sfida inedita quella che metterà di fronte il Follonica Gavorrano e il Valmontone 1921, gara valevole per i 32esimi di Coppa Italia di Serie D che si giocherà mercoledì alle 15 allo stadio Malservisi-Matteini.

Le due squadre si affronteranno dopo aver disputato entrambe due turni all’interno della competizione che mette di fronte tutte le formazioni della categoria. Anche il Valmontone, infatti, ha passato il proprio match preliminare giocato tra le mura amiche contro il Real Normanna, vincendo per 3-0. Nel primo turno, poi, i laziali hanno fatto visita al Flaminia Civitacastellana, battendolo ai rigori dopo il pari per 1-1 ottenuto nei tempi regolamentari.

Stesso percorso anche per i ragazzi allenati da mister Baiano, che nel turno preliminare hanno avuto la meglio sul Camaiore di misura (1-0 il risultato), per poi andare a vincere ai rigori sul campo dell’Ostiamare Lido, dopo l’1-1 al termine dei 90 minuti di gioco.

“Il Valmontone è una squadra forte – commenta mister Baiano – Ha una rosa ben costruita che ha dei giocatori importanti, noi ci dobbiamo far trovare pronti. Sappiamo l’importanza della Coppa Italia e che la società tiene molto a questa competizione. Ci teniamo anche noi, poi dico sempre che ogni partita è un’opportunità per far cambiare il trend. Noi dobbiamo essere bravi in questo momento a lavorare, lavorare e lavorare con il sorriso. Perché se ci buttiamo giù e pensiamo di essere sfortunati non ne veniamo fuori. Non è un momento felice perché veniamo da tre sconfitte, ma se si lavora con la tristezza addosso non si va da nessuna parte”.

Non ci sono precedenti né ex di turno tra le due società: si tratta in tutto e per tutto di un incontro inedito appunto tra le due formazioni, con il Valmontone neopromosso dall’Eccellenza impegnato nel girone G di Serie D, nel quale ha ottenuto finora una buonissima partenza nel proprio campionato.