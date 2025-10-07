GROSSETO – Il 6 ottobre ha avuto inizio il censimento porta a porta della popolazione e delle abitazioni. L’edizione 2025 coinvolge 2.533 Comuni e circa 1,5 milioni di famiglie e individui.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Grazie all’integrazione dei dati raccolti attraverso tre diverse rilevazioni campionarie – denominate “da Lista”, “Areale – componente A” e “Areale – componente L2” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, il censimento è in grado di restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del carico statistico sulle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Nel Comune di Grosseto le unità chiamate a collaborare, tra famiglie e individui, sono circa 3.800. Le unità campionate per le rilevazioni “da Lista” e “Areale – componente L2” hanno già ricevuto una lettera nominativa a firma del presidente dell’Istat con l’invito a compilare il questionario. Per la rilevazione “da Lista” la compilazione in forma autonoma è prevista dal 6 ottobre al 9 dicembre, mentre i rilevatori entreranno in campo per il recupero delle mancate risposte dal 12 novembre al 23 dicembre; le famiglie per effettuare l’intervista possono comunque rivolgersi anche al Centro comunale di rilevazione per tutto il periodo dal 6 ottobre al 23 dicembre.

Per la rilevazione “Areale – componente L2” la compilazione in forma autonoma è prevista dal 6 ottobre all’11 novembre, mentre i rilevatori entreranno in campo per il recupero delle mancate risposte dal 12 novembre al 23 dicembre; le famiglie per effettuare l’intervista possono comunque rivolgersi anche al Centro Comunale di Rilevazione per tutto il periodo dal 6 ottobre al 23 dicembre. Per la rilevazione “Areale – componente A” i rilevatori effettuano la verifica degli indirizzi campionati nel periodo dal 29 settembre al 5 ottobre, affiggendo locandine e distribuendo le lettere informative Istat.

Dal 6 ottobre al 18 novembre i rilevatori si recheranno presso gli indirizzi al fine di intervistare faccia a faccia le famiglie presso gli indirizzi campionati. I rilevatori incaricati sono appositamente formati da Istat e coordinati dall’Ufficio Statistica dell’amministrazione, che ha costituito l’Ufficio Comunale di censimento e il Centro comunale di rilevazione, raggiungibile in via Ginori, 43, telefonicamente allo 0564.488711 e via email all’indirizzo [email protected] nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e il martedì anche dalle 14,30 alle 16.

Si sottolinea che il personale incaricato dall’ente per rilevare i dati sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento e tablet. L’addetto alla rilevazione non chiederà firme, password di alcun genere o denaro. Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’occasione per concorrere alla buona riuscita dell’indagine, nell’interesse proprio e di tutta la comunità.

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e della privacy. I risultati delle rilevazioni saranno diffusi da Istat, in forma aggregata, e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti che li hanno forniti.

Per informazioni è anche possibile chiamare il numero verde Istat 1510 attivo dal 29 settembre al 23 dicembre, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21.