GROSSETO – Il primo titolo della stagione del calcio Uisp è della Disperata Scarlino, che supera il Montemazzano in Supercoppa. Nel match giocato sul rettangolo di via Lago di Varano a Grosseto, agli uomini di mister Ciani basta basta un gol di Khouribech nella ripresa per aver ragione dei gialloverdi, mai domi. E’ stata una bella partita, ad aprire una stagione Uisp che si annuncia scoppiettante, con 20 squadre agguerrite pronte a confrontarsi in campionato.

DISPERATA SCARLINO: Stabile, Cannizzaro, Errico, Haxhini, Ceccarelli, Cannizzaro, Ghizzoni, Vecci, Vinucci, Khouribech, Malinverno. A disposizione: Vitagliano, Wade, Deidda, Munteanu, Borrelli, Lancore, Zamboni. All. Ciani.

MONTEMAZZANO: Cocco, Galeazzi, Massari, Cironi, La Candia, Fanti, Decembrini, Bandini, Lucani, Chierchini, Persico. A disposizione: Quinti, Balestri, Bruno, Grandi, Aggravi, Martellotta, Pierini, Pillini, Batistoni. All. Torretti.

MARCATORE: Khouribech.

Nel weekend, intanto, primi gol in Coppa Big, tre vittorie e tre pareggi nei sei gironi; nessun clean sheet, a dimostrazione di un turno vivace e combattuto.

Questa la situazione:

GIRONE A

Montemerano-Granducato del Sasso 2-1

Classifica: Montemerano 3, Granducato del Sasso 0, Polverosa 0. Prossimo turno: Granducato del Sasso-Polverosa (11 ottobre, ore 15).

GIRONE B

Alberese-Seggiano 4-2

Classifica: Alberese 3, Seggiano 0, Disperata Scarlino 0. Prossimo turno: Seggiano-Disperata Scarlino (13 ottobre, ore 21).

GIRONE C

Boccheggiano-Serrazzano 1-5

Classifica: Serrazzano 3, Montemazzano 0, Boccheggiano 0. Prossimo turno: Serrazzano-Montemazzano (11 ottobre, ore 21).

GIRONE D

Sportingclub Talamone-Atletico Grosseto 1-1

Classifica: Atletico Grosseto 1, Sportingclub Talamone 1, Lido Oasi 0. Prossimo turno: Lido Oasi-Sportingclub Talamone (13 ottobre, ore 21).

GIRONE E

Torniella-Venturina Algida Benini 1-1

Classifica: Torniella 1, Venturina Algida Benini 1, Pol. Etrusca Vetulonia 0. Prossimo turno: Venturina Algida Benini-Pol Etrusca Vetulonia (13 ottobre, ore 21).

GIRONE F

S. Angelo Scalo-Maglianosant’Andrea 1-1

Classifica: Maglianosant’Andrea 1, S. Angelo Scalo 1, Arci Bagno di Gavorrano 0. Prossimo turno: Maglianosant’Andrea-Arci Bagno di Gavorrano (13 ottobre, ore 21).