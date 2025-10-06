BAGNO DI GAVORRANO – Impegno infrasettimanale di Coppa per il Follonica Gavorrano. Il team minerario comunica che sono in vendita i biglietti per i trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D contro la formazione del Valmontone, in programma mercoledì 8 ottobre alle 15 allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Bagno di Gavorrano. I biglietti sono disponibili in prevendita fino a domani martedì 7 ottobre alle 19 al costo unico di 10 euro, on line sul circuito Ciaotickets.

Il giorno della partita sarà inoltre possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino dello stadio, al costo di 15 euro per il biglietto intero. I bambini e le bambine sotto gli 11 anni di età entreranno gratuitamente, così come i tesserati della società biancorossoblù.