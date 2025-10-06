TALAMONE – Tanto entusiasmo ed una grande partecipazione annunciata già da qualche giorno sono stati gli elementi distintivi della 16° edizione del campionato nazionale di pesca in mare riservato ai diversamente abili che si è svolto, durante lo scorso fine settimana a Talamone.

Circa una quarantina di partecipanti, seguiti dai loro tutor che collaboravano durante la gara, si sono affrontati sabato nelle due prove previste dal calendario, quella della canna da riva che si è svolta sul lato interno della diga foranea di Talamone e quella di surf casting, svoltasi alla Giannella. L’ultima prova della pesca in mare con la canna da natante è stata annullata perché le condizioni meteo, domenica mattina, erano proibitive a causa del mare mosso e del vento forte.

Alla fine si sono svolte le premiazioni, alla presenza dei vertici della Fipsas provinciale e regionale e del Comune di Orbetello, presente con l’assessore Ivan Poccia.

Questi i risultati.

Classifica canna da riva: 1) Fabio Coscia (asd Lenza orvietana ) 2) Luca Follero (Asd Disabili in azione) 3) Marco Capitoni (Cps San Rocco) 4) Luigi Perla ( Asd Canna da riva) 5) Mariangela Donti ( Asd Canna da riva) 6) Lelia Bellesini ( asd Lenza orvietana ) 7) Filippo Perrone ( asd Lenza orvietana ) 8) Giada Zumpo ( Asd Canna da riva) 8) Giovanni Bottazzi (Club Pesca Sport Salso) 10) Conter Massimo ( Asd Marlin Club Palermo ) 11) Davide Guidi ( Asd Lenza Aglianese) 12 ) Alfredo Granaglia (Asd Pescatori Padovani) 13) Sacchetti Paolo ( asd Porto Cervo) 13) Emilio Cipriani (Apso Grosseto).

Classifica prova di Surf Casting: 1) Davide Guidi (Asd Lenza Aglianese) 2) Fabio Franceschetti (Asd Fisching Club Roma) 3) Giovanni Bottazzi (Club Pesca Sport Salso) 4) Alfredo Granaglia (Asd Pescatori Padovani) 5) Marco Capitoni (Cps San Rocco) 6) Sacchetti Paolo ( asd Porto Cervo)7) Sebastiano Meloni ( asd Lenza orvietana ) 8) Luca Follero (Asd Disabili in azione) 9) Paolo Rossi (asd Tridente) 10) Annunziata Fortunati (asd Tridente) 11) Lelia Bellesini (asd Lenza orvietana )