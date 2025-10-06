GROSSETO – Ottobre è il “mese rosa” e Lilt Aps-Ets di Grosseto, come ogni anno, è protagonista della campagna dedicata alla prevenzione del cancro al seno.

Gli screening di prevenzione saranno realizzate presso la sede dell’associazione in via De Amicis numero 1 (gratuite le ecografie al seno).

“I controlli, svolti dal medico specialista della Lilt, sono un’azione di prevenzione al carcinoma mammario che, se individuato al primo stadio di sviluppo, ha una sopravvivenza stimata intorno all’89% (Fonti Ministero Della Salute febbraio 2024). Sconfiggere il cancro è possibile. ‘Prevenire è vivere’, questo il claim della Lilt” – sottolinea il presidente Renzo Giannoni.

Il primo degli appuntamenti è per venerdì 10 ottobre; maggiori informazioni saranno fornite telefonando alla segreteria (0564-453261) in orario 10,30-12,30 dal lunedì al venerdì.