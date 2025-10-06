Foto di repertorio

MONTEROTONDO MARITTIMO – Il Comune di Monterotondo Marittimo vigila sul corretto conferimento dei rifiuti. Grazie al sistema di videosorveglianza attivato in collaborazione con gli ispettori ambientali di Sei Toscana che impiegano telecamere mobili nascoste, la Polizia locale ha potuto intensificare i controlli sul territorio.

In soli tre mesi sono stati emessi 27 verbali per errato conferimento, come il caso di rifiuti lasciati fuori dai cassonetti.

Il Comune di Monterotondo Marittimo ha deciso di prendere questi provvedimenti perché i comportamenti scorretti non solo rappresentano una brutta immagine per il paese e generano cattivi odori, ma soprattutto provocano un danno ambientale dovuto alla dispersione dei rifiuti e incidono direttamente sul costo della Tari, che aumenta a svantaggio di tutti i cittadini, compresi quelli che invece si impegnano ogni giorno a differenziare correttamente e a conferire nel rispetto delle regole.

I controlli continueranno nei prossimi mesi, parallelamente alle campagne di educazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza che periodicamente vengono riproposte in collaborazione con Sei Toscana, con l’obiettivo di ridurre progressivamente gli episodi di inciviltà e migliorare la qualità del servizio.