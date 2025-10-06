GROSSETO – Ultima settimana di campagna elettorale in vista del voto delle regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. A sostenere i candidati maremmani di Forza Italia al consiglio regionale è arrivato a Grosseto oggi il senatore Maurizio Gasparri che crede nella vittoria del centrodestra anche in Toscana.

«Noi siamo in campo per vincere – ha detto Gasparri -. La maggior parte dei capoluoghi della Toscana è amministrata, come Grosseto, dal centrodestra. Ovviamente c’è la situazione di Firenze e della sua provincia che è impegnativa, non è che siamo ignari di questo, ma noi speriamo che queste vittorie che si sono ripetute negli anni a Grosseto, a Pisa, a Lucca, ad Arezzo e altrove, possano prima o poi portare a una vittoria del centrodestra che più in sintonia con il tessuto imprenditoriale, produttivo, agricolo, commerciale della Toscana, che dovrebbe avere finalmente, come tante parti d’Italia, un governo di centrodestra».

«Nel corso degli anni – ha aggiunto Gasparri – abbiamo vinto in tante regioni, in tanti contesti, ci sono delle roccaforti, questo lo comprendiamo, che sono difficili da espugnare, ma abbiamo in questi anni, come dire, dalla periferia della regione avuto tanti successi e quindi siamo in campo per vincere con Alessandro Tomasi, con Forza Italia, che sta dimostrando in tutta Italia, da Osta alle Marche, ci sono le sue attese in queste ore di risultati, li commenteremo più tardi, dimostreremo che Forza Italia c’è, aggrega, raccoglie forze cifiche e è anche, come dire, portatrice di una cultura del fare, di governare, che in Toscana può aiutare il centro-destra a vincere una sfida certamente molto ardua, ma non impossibile».

All’iniziativa elettorale in corso Carducci hanno partecipato oltre al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna erano presenti i candidati al consiglio regionali Luca Agresti, Priscilla Schiano e Riccardo Ciaffarafà.