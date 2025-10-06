GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 6 ottobre 2025

Ariete determinato: inizi la settimana con grinta.

Toro paziente: oggi metti basi solide.

Gemelli, segno del giorno, sarà brillante, curioso, comunicativo: tutto ruota attorno alla tua intelligenza viva.

Consiglio escursione: visita il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, un luogo dove la conoscenza e la curiosità si incontrano, proprio come te.

Cancro concentrato: sei pronto a risolvere ciò che era rimasto in sospeso.

Leone protagonista: ma occhio alla troppa sicurezza.

Vergine meticolosa: oggi tutto va al suo posto.

Bilancia generosa: scegli bene dove donare le tue energie.

Scorpione forte ma un po’ rigido: rilassati.

Sagittario esploratore: idee e contatti si muovono.

Capricorno solido: giornata utile per concludere.

Acquario veloce ma dispersivo: fai ordine.

Pesci dolci: oggi trova il modo di proteggerti.