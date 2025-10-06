GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 6 ottobre 2025
Ariete determinato: inizi la settimana con grinta.
Toro paziente: oggi metti basi solide.
Gemelli, segno del giorno, sarà brillante, curioso, comunicativo: tutto ruota attorno alla tua intelligenza viva.
Consiglio escursione: visita il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, un luogo dove la conoscenza e la curiosità si incontrano, proprio come te.
Cancro concentrato: sei pronto a risolvere ciò che era rimasto in sospeso.
Leone protagonista: ma occhio alla troppa sicurezza.
Vergine meticolosa: oggi tutto va al suo posto.
Bilancia generosa: scegli bene dove donare le tue energie.
Scorpione forte ma un po’ rigido: rilassati.
Sagittario esploratore: idee e contatti si muovono.
Capricorno solido: giornata utile per concludere.
Acquario veloce ma dispersivo: fai ordine.
Pesci dolci: oggi trova il modo di proteggerti.