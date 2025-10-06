GROSSETO – Una chiamata alla solidarietà e all’impegno per la comunità: la Venerabile Arciconfraternita organizza un nuovo percorso formativo fondamentale per la vita e il soccorso.

C’è un’urgenza che non conosce crisi, quella del bisogno di solidarietà e di mani pronte ad aiutare. Per questo, la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto lancia un forte appello alla cittadinanza e annuncia l’avvio di un nuovo corso di livello base per soccorritori volontari. Un’opportunità non solo per integrare il personale di un’istituzione storica, ma anche per acquisire competenze vitali spendibili nella quotidianità.

«Sei interessato all’attività di soccorritore volontario e disponi di tempo libero da dedicare a questa nobile causa? Se hai 16 anni compiuti e godi di buona salute psicofisica, puoi diventare dei nostri e fare la differenza» afferma con entusiasmo il presidente della Misericordia, Edoardo Boggi. L’obiettivo è duplice: rafforzare il corpo di volontari attivi e fornire a chiunque le nozioni fondamentali del primo soccorso.

Una formazione completa per la vita

Il corso, la cui partenza è fissata per mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 21, si terrà presso la sede della Misericordia in Via Degli Apostoli n. 1/3. Le iscrizioni sono già aperte per chiunque voglia unirsi a questa realtà che, con oltre 250 volontari attivi, rappresenta una delle istituzioni più antiche e vitali di Grosseto, operando senza scopo di lucro in vari contesti di assistenza.

Con una durata complessiva di 25 ore, il percorso formativo è stato ideato per fornire un bagaglio di conoscenze essenziali. Come sottolineano i responsabili, non si tratta solo di preparare il futuro soccorritore, ma di dotare ogni cittadino di strumenti che possono salvare una vita.

Tra gli argomenti principali che verranno trattati, suddivisi tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, figurano:

Supporto Vitale di Base (Blsd Sanitario): Imparare a riconoscere un arresto cardiaco in paziente adulto o pediatrico e applicare le corrette procedure di rianimazione cardiopolmonare, inclusa l’abilitazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico (Dae).

Riconoscere e apprendere le fondamentali manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo (adulti e pediatrici).

Gestione del Trauma: Tecniche di immobilizzazione per pazienti traumatizzati e l’utilizzo dei presidi (barella, telo porta feriti, ecc.).

Assistenza al Paziente Non Autosufficiente: Imparare le corrette tecniche di movimentazione del paziente.

Patologie Tempo Dipendenti: Conoscere alcuni aspetti critici di queste patologie per un corretto allertamento della catena dei soccorsi.

Il corso si avvarrà della professionalità dei formatori della Misericordia, con la preziosa integrazione e l’aiuto del personale medico e infermieristico del ‘118’. Al termine, verrà rilasciato l’attestato di soccorritore di livello base e l’attestato Blsd.

Diventare volontari: un impegno che apre porte

L’appello della Misericordia va oltre il semplice bisogno di integrazione numerica. «Diventare soccorritori volontari fa bene a se stessi, al prossimo e diventa una testimonianza concreta di impegno per gli altri – aggiunge il presidente Boggi -. Chi concluderà positivamente il percorso potrà non solo salire a bordo dei nostri mezzi per offrire un po’ del proprio tempo alla collettività, ma avrà anche accesso a corsi di formazione e aggiornamento periodici. Queste competenze rappresentano la porta d’ingresso per ulteriori opportunità, come diventare soccorritore di livello avanzato, autista soccorritore, o contribuire attivamente alla Protezione Civile.

«Aiutaci ad aiutare: chiediamo un piccolo impegno per dare un grande servizio. Confidiamo nella sensibilità dei nostri concittadini e in coloro che vogliono contribuire a un’opera di alto valore sociale e umanitario: bastano poche ore per fare un grande e onorevole servizio,» conclude la nota della Misericordia.

Appuntamento quindi a mercoledì 8 ottobre, alle 21, per la serata di presentazione e l’inizio delle lezioni. La Misericordia di Grosseto ha bisogno di voi.

Per iscriversi, si può compilare il seguente form https://forms.cloud.microsoft/e/5VZHwWhmvK