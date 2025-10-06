Foto di repertorio

GROSSETO – La Città di Grosseto, in collaborazione con il Camper Club Maremma, ospiterà dal 24 al 26 ottobre il raduno dei camperisti, un appuntamento di rilievo nazionale che porterà nel cuore della Maremma equipaggi e partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.

“L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, rappresenta un’occasione di incontro, convivialità e valorizzazione del patrimonio locale, oltre che un momento di accoglienza e promozione della città di Grosseto – dicono dal Comune -. Inoltre, l’evento assumerà un valore ancora più significativo in quanto legato alla raccolta fondi a favore di Irene Dari, con l’obiettivo di sostenere concretamente un progetto di solidarietà che unisce la comunità camperista e il territorio”.

Programma dell’evento:

Venerdì 24 ottobre – parco Giotto, viale della Repubblica (area sosta camper)

10 – 22: arrivo equipaggi, sistemazione mezzi e consegna kit evento

19 – 19:45: aperitivo di benvenuto offerto dal Camper Club Maremma

Sabato 25 ottobre – centro storico di Grosseto

10 – 12:30: tour guidato del centro storico

13: pranzo libero

16 – 18:30: raduno solidale presso l’aula magna della Fondazione Polo Universitario di Grosseto

19:30: cena sociale con prodotti locali e intrattenimento dal vivo alla Sala Eden – Bastione Garibaldi

Domenica 26 ottobre – parco adiacente all’area camper

10 – 12: manifestazione dei butteri dell’alta Maremma

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.camperclubmaremma.it.