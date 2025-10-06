GROSSETO – La Città di Grosseto, in collaborazione con il Camper Club Maremma, ospiterà dal 24 al 26 ottobre il raduno dei camperisti, un appuntamento di rilievo nazionale che porterà nel cuore della Maremma equipaggi e partecipanti provenienti da diverse regioni italiane.
“L’iniziativa, patrocinata dall’Amministrazione comunale, rappresenta un’occasione di incontro, convivialità e valorizzazione del patrimonio locale, oltre che un momento di accoglienza e promozione della città di Grosseto – dicono dal Comune -. Inoltre, l’evento assumerà un valore ancora più significativo in quanto legato alla raccolta fondi a favore di Irene Dari, con l’obiettivo di sostenere concretamente un progetto di solidarietà che unisce la comunità camperista e il territorio”.
Programma dell’evento:
Venerdì 24 ottobre – parco Giotto, viale della Repubblica (area sosta camper)
10 – 22: arrivo equipaggi, sistemazione mezzi e consegna kit evento
19 – 19:45: aperitivo di benvenuto offerto dal Camper Club Maremma
Sabato 25 ottobre – centro storico di Grosseto
10 – 12:30: tour guidato del centro storico
13: pranzo libero
16 – 18:30: raduno solidale presso l’aula magna della Fondazione Polo Universitario di Grosseto
19:30: cena sociale con prodotti locali e intrattenimento dal vivo alla Sala Eden – Bastione Garibaldi
Domenica 26 ottobre – parco adiacente all’area camper
10 – 12: manifestazione dei butteri dell’alta Maremma
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.camperclubmaremma.it.