GROSSETO – Domenica 12 ottobre ricorrerà la 75esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro con il patrocinio della Rai.

Per la giornata sono previste iniziative in tutta Italia organizzate dalle sedi territoriali associative cui prendono parte le massime autorità locali in materia per confrontarsi sui dati relativi al fenomeno infortunistico e su cosa è necessario fare per una maggiore sicurezza sul lavoro.

Il programma della sede Amnil territoriale si svolge a Grosseto nel seguente modo:

Ore 10.00 raduno dei partecipanti in piazza Nazioni Unite

Ore 10.15 deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato alle vittime del lavoro (piazza Nazioni Unite).

Ore 11.00 S. Messa in suffragio dei caduti sul lavoro nella chiesa Beata Madre Teresa di Calcutta (V.le Stati Uniti d’America, 100).

Durante la cerimonia civile verranno consegnati i brevetti e i distintivi d’onore agli invalidi del lavoro da parte della direzione Inail territoriale.

“Viviamo in una nazione che conta, solo nelle statistiche ufficiali, un morto sul lavoro ogni 8 ore – ricorda il presidente territoriale Amnil di Grosseto, Daniele Magnapane -. Non vanificheremo il dovere intrinseco di questa paradossale ricorrenza, paradosso che risiede nel celebrare la memoria di quanti abbiano perso la vita o l’integrità fisica per adempiere al pilastro sul quale si fonda la nostra Repubblica. Non lo vanificheremo riducendo le tante cerimonie civili sparse sull’intero territorio nazionale a momenti di commiato e ripetizione di promesse vane. La giornata che appartiene a tutti i lavoratori presenti, futuri e pensionati del Paese deve portare un grido unanime verso il cambiamento. Verso una presa in carico determinata al porre fine ad una strage continua, verso l’investimento immediato per la costruzione di un reale Stato sociale”.