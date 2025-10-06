FOLLONICA – L’Amministrazione comunale invita gli elettori del Comune di Follonica a controllare la propria tessera elettorale per verificarne la validità (e gli spazi disponibili); qualora sia necessario il rilascio di duplicato o nuova tessera, è necessario presentarsi immediatamente, senza aspettare i giorni delle elezioni, all’ufficio preposto, per evitare disagi e lunghe attese.

L’Ufficio preposto al rilascio è al piano terra del Palazzo comunale (largo Cavallotti n. 1) ed è aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Il rilascio della nuova tessera non ha costi e avviene immediatamente, previa esibizione della vecchia tessera elettorale e di un documento di identità valido.

L’Ufficio elettorale, inoltre, da venerdì 10 ottobre è disponibile per il rilascio del duplicato delle tessere elettorali (per smarrimento, deterioramento, termine degli spazi), oppure per l’effettuazione delle annotazioni per variazione indirizzo (da applicare sulla tessera elettorale) anche nei seguenti giorni, con apertura più lunga:

– venerdì 10 ottobre – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (orario continuato)

– sabato 11 ottobre – dalle ore 9 alle ore 18 (orario continuato)

– domenica 12 ottobre (giorno delle elezioni) dalle ore 7 alle ore 23, orario continuato

– lunedì 13 ottobre (giorno delle elezioni) dalle ore 7 alle ore 15, orario continuato.

Aggiornamenti on line

Come ogni anno, è già accessibile uno spazio on line, nella rete civica https://www.comune.follonica.gr.it/Argomenti/Politica/Elezioni, dedicato alla tornata elettorale, nella home in basso tra gli “argomenti in evidenza”.

Le percentuali dei votanti, parziali e definitive e i risultati dello spoglio saranno pubblicati in tempo reale.

E’ possibile anche consultare i dati delle precedenti mandate elettorali al seguente link: https://www.archiviocomunefollonica.it/elezioni/archivio_affluenze_risultati.php

Per informazioni: Tel. 0566-59012; 0566-59271;

e-mail: [email protected].

Operazioni di voto e spoglio

Le operazioni di voto si svolgeranno

– domenica 12 ottobre dalle ore 7.00 alle 23.00

– lunedì 13 ottobre dalle ore 7.00 alle 15.00

Le operazioni di spoglio delle schede inizieranno subito dopo la chiusura delle votazioni, dalle ore 15.00.

Composizione del corpo elettorale

Al 30 settembre 2025 la popolazione residente a Follonica è di 20.108 abitanti.

Gli elettori sono suddivisi in 22 seggi, ubicati in 5 plessi scolastici (https://www.comune.follonica.gr.it/Novita/Avvisi/Ubicazione-dei-seggi-elettorali),per un totale di 17.314 votanti, circa l’86% del totale della popolazione.

Il seggio n. 12 (Scuole Medie ex Ilva via Bicocchi 2) è il più denso con 1.137 elettori, mentre il seggio n. 17 (Scuole medie Via Giacomelli) è il meno denso, con 597 elettori.