CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Buon inizio di stagione per il Castiglione targato La Scala: al Capannino gli Under 15 di Michele Achilli, con lo scudetto da campioni d’Italia, hanno battuto il Follonica di Fabio Bellan per 7-1. Primo tempo combattuto, anche l’iniziale vantaggio biancoceleste con Giabbani, ha poi messo la gara in discesa. Il raddoppio di Stoluto chiudeva i primi 15 minuti. Nella ripresa il Castiglione andava sul 6-0, con le reti di Pucillo e Sforzi entrambi una doppietta. Tonarelli accorciava e Bagnoli a fil di sirena arrotondava sul 7-1.

Follonica-La Scala Castiglione 1-7

FOLLONICA: Leonardo D’Agostino, Nicola Mutti: Niccolò Moda, Niccolò Federico Tarassi, Francesco Saverio Esposito, Cristian Donati, Matteo Tonarelli, Mirco Biagini. All. Fabio Bellan.

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Flavio del Viva di Follonica.

RETI: pt (0-2) 0’38 Giabbani (C), 3’27 Stoluto (C); st 2’17 e 7’30 Pucillo (C), 8’08 e 10’31 Sforzi (C), 12’51 Tonarelli (F), 14’56 Bagnoli (C).

Il calendario dell’Under 15 zona 4 – andata

1a giornata 4/9 ottobre

Cp Grosseto A-Sarzana B 10-0

Versilia HForte-Siena 4-4

Follonica-La Scala Castiglione 1-7

Sarzana A-Spv Viareggio 11-1

Cp Grosseto B-Startit Prato 2-5

Ccg Viareggio-Rotellistica Camaiore 9/10

2a giornata 11 ottobre

Cp Grosseto B-Ccg Viareggio

La Scala Castiglione-Sarzana A

Rot.ca Camaiore-Versilia HForte

Siena-Follonica

Cp Grosseto A-Spv Viareggio

Sarzana B-Startit Prato

3a giornata 18 ottobre

Cp Grosseto A-Startit Prato

Versilia HForte-Cp Grosseto B

La Scala Castiglione-Spv Viareggio

Follonica-Rot.ca Camaiore

Sarzana A-Siena

Ccg Viareggio-Sarzana B

4a giornata 25/29 ottobre

Ccg Viareggio-Versilia HForte

Cp Grosseto B-Spv Viareggio

La Scala Castiglione-Rot.ca Camaiore

Follonica-Startit Prato

Siena-Cp Grosseto A

Sarzana B-Sarzana A

5a giornata 1/5 novembre

Cp Grosseto A-Versilia HForte

Sarzana B-Spv Viareggio

Follonica-Ccg Viareggio

Rot.ca Camaiore-Siena

Sarzana A-Startit Prato

La Scala Castiglione-Cp Grosseto B

6a giornata 8 novembre

Cp Grosseto B-Rot.ca Camaiore

Follonica-Cp Grosseto A

Versilia HForte-Sarzana A

Ccg Viareggio-Spv Viareggio

Sarzana B-Siena

Startit Prato-La Scala Castiglione

7a giornata 22 novembre

Sarzana B-Follonica

Cp Grosseto A-Ccg Viareggio

Rot.ca Camaiore-Spv Viareggio

Sarzana A-Cp Grosseto B

Siena-La Scala Castiglione

Startit Prato-Versilia HForte

8a giornata 29 novembre

La Scala Castiglione-Cp Grosseto A

Cp Grosseto B-Follonica

Versilia HForte-Sarzana B

Ccg Viareggio-Startit Prato

Rot.ca Camaiore-Sarzana A

Siena-Spv Viareggio

9a giornata 6 dicembre

Cp Grosseto A-Rot.ca Camaiore

Follonica-Versilia HForte

Siena-Cp Grosseto B

Ccg Viareggio-Sarzana A

Sarzana B-La Scala Castiglione

Startit Prato-Spv Viareggio

10a giornata 20 dicembre

Cp Grosseto B-Sarzana B

Follonica-Spv Viareggio

La Scala Castiglione-Versilia HForte

Rot.ca Camaiore-Startit Prato

Sarzana A-Cp Grosseto A

Ccg Viareggio-Siena

11a giornata 10 gennaio 2026

Cp Grosseto A-Cp Grosseto B

Versilia HForte-Spv Viareggio

Follonica-Sarzana A

La Scala Castiglione-Ccg Viareggio

Sarzana B-Rot.ca Camaiore

Startit Prato-Siena

Classifica

Cp Grosseto A, Sarzana A, Castiglione, Prato 3 punti; Versilia H Forte, Siena 1; Cp Grosseto B, Follonica, Spv Viareggio, Sarzana B, Cgc Viareggio, Rot.ca Camaiore 0