CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Buon inizio di stagione per il Castiglione targato La Scala: al Capannino gli Under 15 di Michele Achilli, con lo scudetto da campioni d’Italia, hanno battuto il Follonica di Fabio Bellan per 7-1. Primo tempo combattuto, anche l’iniziale vantaggio biancoceleste con Giabbani, ha poi messo la gara in discesa. Il raddoppio di Stoluto chiudeva i primi 15 minuti. Nella ripresa il Castiglione andava sul 6-0, con le reti di Pucillo e Sforzi entrambi una doppietta. Tonarelli accorciava e Bagnoli a fil di sirena arrotondava sul 7-1.
FOLLONICA: Leonardo D’Agostino, Nicola Mutti: Niccolò Moda, Niccolò Federico Tarassi, Francesco Saverio Esposito, Cristian Donati, Matteo Tonarelli, Mirco Biagini. All. Fabio Bellan.
LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi. All. Michele Achilli.
ARBITRO: Flavio del Viva di Follonica.
RETI: pt (0-2) 0’38 Giabbani (C), 3’27 Stoluto (C); st 2’17 e 7’30 Pucillo (C), 8’08 e 10’31 Sforzi (C), 12’51 Tonarelli (F), 14’56 Bagnoli (C).
Il calendario dell’Under 15 zona 4 – andata
1a giornata 4/9 ottobre
Cp Grosseto A-Sarzana B 10-0
Versilia HForte-Siena 4-4
Sarzana A-Spv Viareggio 11-1
Cp Grosseto B-Startit Prato 2-5
Ccg Viareggio-Rotellistica Camaiore 9/10
2a giornata 11 ottobre
Cp Grosseto B-Ccg Viareggio
La Scala Castiglione-Sarzana A
Rot.ca Camaiore-Versilia HForte
Siena-Follonica
Cp Grosseto A-Spv Viareggio
Sarzana B-Startit Prato
3a giornata 18 ottobre
Cp Grosseto A-Startit Prato
Versilia HForte-Cp Grosseto B
La Scala Castiglione-Spv Viareggio
Follonica-Rot.ca Camaiore
Sarzana A-Siena
Ccg Viareggio-Sarzana B
4a giornata 25/29 ottobre
Ccg Viareggio-Versilia HForte
Cp Grosseto B-Spv Viareggio
La Scala Castiglione-Rot.ca Camaiore
Follonica-Startit Prato
Siena-Cp Grosseto A
Sarzana B-Sarzana A
5a giornata 1/5 novembre
Cp Grosseto A-Versilia HForte
Sarzana B-Spv Viareggio
Follonica-Ccg Viareggio
Rot.ca Camaiore-Siena
Sarzana A-Startit Prato
La Scala Castiglione-Cp Grosseto B
6a giornata 8 novembre
Cp Grosseto B-Rot.ca Camaiore
Follonica-Cp Grosseto A
Versilia HForte-Sarzana A
Ccg Viareggio-Spv Viareggio
Sarzana B-Siena
Startit Prato-La Scala Castiglione
7a giornata 22 novembre
Sarzana B-Follonica
Cp Grosseto A-Ccg Viareggio
Rot.ca Camaiore-Spv Viareggio
Sarzana A-Cp Grosseto B
Siena-La Scala Castiglione
Startit Prato-Versilia HForte
8a giornata 29 novembre
La Scala Castiglione-Cp Grosseto A
Cp Grosseto B-Follonica
Versilia HForte-Sarzana B
Ccg Viareggio-Startit Prato
Rot.ca Camaiore-Sarzana A
Siena-Spv Viareggio
9a giornata 6 dicembre
Cp Grosseto A-Rot.ca Camaiore
Follonica-Versilia HForte
Siena-Cp Grosseto B
Ccg Viareggio-Sarzana A
Sarzana B-La Scala Castiglione
Startit Prato-Spv Viareggio
10a giornata 20 dicembre
Cp Grosseto B-Sarzana B
Follonica-Spv Viareggio
La Scala Castiglione-Versilia HForte
Rot.ca Camaiore-Startit Prato
Sarzana A-Cp Grosseto A
Ccg Viareggio-Siena
11a giornata 10 gennaio 2026
Cp Grosseto A-Cp Grosseto B
Versilia HForte-Spv Viareggio
Follonica-Sarzana A
La Scala Castiglione-Ccg Viareggio
Sarzana B-Rot.ca Camaiore
Startit Prato-Siena
Classifica
Cp Grosseto A, Sarzana A, Castiglione, Prato 3 punti; Versilia H Forte, Siena 1; Cp Grosseto B, Follonica, Spv Viareggio, Sarzana B, Cgc Viareggio, Rot.ca Camaiore 0