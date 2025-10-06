GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• L’autocarrozzeria Guerrini Edoardo srl, con sede in Grosseto (GR), è alla ricerca di un operaio verniciatore con esperienza. Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] LINK

• La Modulpanel Srl, con sede a Borgo Santa Rita (GR), Leader nella produzione di bagni prefabbricati, in un’ottica di dimensionare al meglio il proprio organico, è alla ricerca di sei figure professionali: un disegnatore tecnico, un impiegato, quattro operai (settore idraulico/elettrico ed edile). Gli interessati possono inviare il proprio CV aggiornato all’indirizzo email: [email protected] e/o [email protected] specificando nell’oggetto la posizione per cui si candidano. LINK

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Conduttori di mezzi pesanti e camion. Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici. Camerieri di ristorante. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Cuochi in alberghi e ristoranti. Camerieri di ristorante. Agenti assicurativi. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive. Addetti all’assistenza personale, Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Addetti alla contabilità. Camerieri di ristorante. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Cuochi in alberghi e ristoranti. Installatori di infissi e serramenti. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Operai. Addetti ai servizi di igiene e puliziaEducatori professionali. Estetisti e truccatori. Braccianti agricoli. Addetti all’assistenza personale. Muratori in pietra e mattoni. Conduttori di macchinari in miniere e cave. Braccianti agricoli. Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione. Gommisti. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Braccianti agricoli. Addetti all’assistenza personale. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Professioni sanitarie infermieristiche. Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali. Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati. Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali. Addetti all’assistenza personale. Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione. Commessi delle vendite al minuto. Conduttori di autobus, di tram e di filobus. Braccianti agricoli. Conduttori di macchinari per il movimento terra. Addetti all’assistenza personale. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali. Conduttori di mezzi pesanti e camion. Conduttori di macchinari per il movimento terra. Muratori in pietra e mattoni. Baristi e professioni assimilate. Panettieri. Personale non qualificato nei servizi di ristorazione. Addetti alle consegne di merci. Addetti all’assistenza personale. Macchinisti ed attrezzisti di scena. Pellettieri. Artigiani e addetti alle tintolavanderie. Muratori in pietra e mattoni. Carpentieri e montatori di carpenteria metallica. Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Allevatori e agricoltori. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. Tecnici metallurgici. Addetti a macchinari industriali per la vinificazione. Conduttori di trattori agricoli. Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie. Braccianti agricoli. Idraulici nelle costruzioni civili. Addetti all’assistenza personale. Cuochi in alberghi e ristoranti. Braccianti agricoli. Tecnici della sicurezza sul lavoro. Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili. Camerieri di ristorante. Camerieri di albergo. Addetti al banco nei servizi di ristorazione. Muratori in pietra e mattoni. Addetti a funzioni di segreteria. Ottici e ottici optometristi. Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.