GROSSETO – A pochi giorni dai grandi risultati ottenuti dall’Atletica Grosseto alla Finale Oro dei Campionati di Società Allievi andati in scena a Modena (foto Atleticamente), Banca Tema, che da il nome alla società cittadina da oltre 15 anni, si unisce al coro degli elogi arrivati per festeggiare lo storico primato italiano Under 18 di Mattia Bartolini nel lancio del disco, e il quinto posto della squadra maschile nella classifica generale.

“Poter festeggiare i successi sportivi dell’Atletica Grosseto Banca Tema e di Mattia Bartolini è per noi una grande soddisfazione che premia il nostro impegno al fianco delle associazioni sportive del territorio”, dichiara il Presidente Francesco Carri, parole che si aggiungono a quelle del Direttore Generale Fabio Becherini: “Facciamo i nostri complimenti più sinceri a Mattia, per i suoi successi e per la tenacia e l’impegno costante per ottenere risultati sempre migliori. Un giovane atleta che è anche un esempio di umiltà e di valori positivi per la nostra comunità”.

“Banca Tema è nostro partner fondamentale ormai da tantissimi anni, e grazie al suo supporto possiamo garantire lo svolgimento delle numerose manifestazioni che organizziamo ogni anno nei nostri impianti, che anche in questa stagione sono affollati da centinaia di giovani atleti che ci auguriamo possano essere i campioni di domani”, puntualizza Adriano Buccelli, Presidente dell’Atletica Grosseto Banca Tema.

A proposito dei giovani atleti, entrano nel vivo i corsi dei Centri di Avviamento allo Sport dell’Atletica Grosseto Banca Tema, che dopo le prime tre settimane di attività fanno registrare un vero e proprio boom di iscrizioni. Il tutto a seguito del record di medaglie della nazionale italiana ai Campionati Mondiali di Tokyo, manifestazione che per la prima volta nella storia è andata in scena a metà settembre e che ha probabilmente significato un’importante promozione di questo sport per i più giovani.