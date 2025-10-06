SCANSANO – Nella giornata di giovedì 9 ottobre Acquedotto del Fiora (AdF) sarà al lavoro per un intervento di manutenzione su una condotta della dorsale Fiora in località Poggio Ferro, nel comune di Scansano.

I lavori avranno inizio alle ore 8 e termineranno salvo imprevisti intorno alle ore 15: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella tarda serata dello stesso giorno. L’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Scansano, Magliano in Toscana, Orbetello e Grosseto.

AdF attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili.

“Si precisa – comunica l’Acquedotto – che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione”.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF, cliccando sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.