MONTIERI – Due cercatori di funghi, marito e moglie settantenni residenti a Certaldo, in provincia di Firenze, sono stati soccorsi nel pomeriggio di oggi nella zona boscata di Prata, nel comune di Montieri, dopo aver perso l’orientamento durante un’escursione.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando i due coniugi hanno contattato i soccorsi comunicando di trovarsi in difficoltà e non riuscire a ritrovare il sentiero per il ritorno. Sul posto è intervenuta la prima partenza del Distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica.

Grazie alle coordinate GPS fornite dal cellulare dei dispersi, la squadra è riuscita a localizzare con precisione la loro posizione. I vigili del fuoco li hanno raggiunti a piedi, hanno verificato che fossero in buone condizioni di salute e li hanno poi accompagnati alla loro autovettura utilizzando un mezzo fuoristrada.

L’intervento si è concluso senza conseguenze per la coppia, che non ha avuto bisogno di cure mediche.