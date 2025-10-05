RISPESCIA – «Ha trovato una vecchia fotografia in bianco e nero in fondo ad un cassetto, i compagni di classe della prima elementare di Rispescia del lontano 1967» a raccontarlo Manrico Buzzacarin.

«Dopo 58 anni, sono riuscito a ritrovare quasi tutti i componenti della classe ci siamo riuniti per un pranzo conviviale. L’atmosfera era quella dei vecchi amici che, nonostante fossero passati 58 anni, sembrava si fossero salutati il giorno prima. Ricordi, aneddoti e risate sono stati il contorno della réunion che si è conclusa con la promessa di un prossimo incontro anche con chi non ha potuto essere presente».

Nella foto: Massimo Pettinari, Alessandra Marcotulli, Fabrizio Meneghin, Giovanni Mafodda, Renato Ingrasciotta, Anna Amitrano, Paolo Montini, Antonella Ranzato, Paolo Bruni, Maria Luisa Bonato, Marzia Allegro, Claudio Muso, Lia Franci, Antonella Posarelli, Fabiola Ciacci, Laura Agostini, Armando Bertani ed io Buzzacarin Manrico. La maestra, venuta a mancare da qualche mese, si chiamava Anna Maria Giovanna Magara.

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

