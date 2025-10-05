MASSA MARITTIMA – Un ragazzino minorenne è trasferito all’ospedale pediatrico Meyer dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in un circuito di mountain bike in località Massa Vecchia, nel comune di Massa Marittima.
L’incidente è avvenuto alle 16.30. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito abbastanza serie, tanto da richiedere il trasporto all’ospedale pediatrico Meyer in codice tre dall’elisoccorso Pegaso 2.
Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica assistenza di Massa Marittima.