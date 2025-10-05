BAGNO DI GAVORRANO – E’il Siena a spuntarla al Malservisi-Matteini, battendo il Follonica Gavorrano per 0-1 nella sesta giornata di campionato.

La prima occasione della partita è per Lipari, che al 5′ cerca il tiro dal limite dopo il capovolgimento di fronte di Conti e l’assist di Ciofi, Pacini si distende in corner.

Al 10′ bella chance per i locali: Remedi lancia Mutton in profondità, l’attaccante controlla e tira ma la conclusione termina di un soffio sopra la traversa.

Al 21′ Proietti parte in contropiede e serve Mutton, che calcia senza riuscire a imprimere la giusta forza al pallone, che termina la sua corsa tra le braccia di Michielan.

La seconda parte della prima frazione non offre grossi spunti, con le due squadre che cercano qualche imbucata ma senza sortire i risultati sperati.

Giordani cerca una conclusione al 43′ dal limite dopo uno scambio con Mutton, il suo tiro viene deviato dalla difesa bianconera.

Un minuto più tardi corner di Proietti e testa di Bianchi, la palla termina fuori senza impensierire il portiere ospite.

L’arbitro concede poi un minuto di recupero, con il primo tempo che termina a reti bianche.

Il Follonica Gavorrano entra in campo nella ripresa e crea subito un’occasione con Mutton, che prolunga di testa un tiro cross di Bianchi ma deposita sopra la traversa.

Al 7′ ospiti pericolosi con Vlahovic dopo una respinta di Pacini, la difesa biancorossoblù ribatte la conclusione del centrocampista bianconero.

Al 9′ grande intervento di Pacini, che devia sulla traversa un tiro a botta sicura di Lipari che si stava dirigendo sotto l’incrocio dei pali. Un minuto dopo Pescicani cerca la porta, ma il suo tiro viene ribattuto in angolo.

Dall’altra parte Pacini sventa ancora un gol fatto del Siena, con Lipari che controlla e tira ma trova la risposta del portiere del Follonica Gavorrano.

Al 17′ Lucas ci prova di testa, interviene ancora Pacini in corner.

Ci prova anche Ciofi al 24′ con un potente tiro da fuori che termina fuori dallo specchio.

Alla mezz’ora percussione di Ciofi sulla destra e palla in mezzo per Noccioli, che non impatta bene e spedisce fuori.

Il Siena insiste e al 31′ trova il vantaggio: Vlahovic trova Ciofi, che controlla e tira trovando l’angolo giusto che porta gli ospiti avanti.

Al 45′ indecisione difensiva del Siena, con Bellini che prova ad approfittarne spedendo però sull’esterno della rete.

L’arbitro concede 6′ di recupero, durante i quali ci prova Proietti al 49′, il suo tiro è deviato in corner.

Sull’azione successiva Matteucci prova a scaricare il destro da fuori, sparando sopra la traversa.

Si tratta dell’ultima occasione per il Follonica Gavorrano: il Siena fa il corsaro ed espugna il Malservisi-Matteini vincendo per 0-1.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere (40′ st Arrighi), Bernardini, Matteucci, Mutton (26′ st Bellini), Bianchi (20′ st Lo Sicco), Remedi (20′ st Marino), Fremura (37′ st Maltoni), Proietti, Pescicani, Giordani. A disposizione: Poggiolini, Bucci, Pimpinelli, Mignani. All. Baiano.

SIENA: Michielan, Rossi, Vari, Lipari (15′ st Menghi), Ciofi, Zanoni, Somma, Lucas, Noccioli (37′ st Masini), Vlahovic, Conti. A disposizione: Di Vincenzo, Lapadatovic, Giannetti, Nardi, Loconte, Cavallari, Bellavigna. All. Bellazzini.

ARBITRO: Mansour di Brescia. Assistenti Tonti di Brescia e Eltantawy di Chiari.

MARCATORI: 31′ st Ciofi.

NOTE: Spettatori: 363 (ospiti 215, locali 148). Recupero: pt 1′, st 6′. Ammoniti: Lucas, Rovere, Somma.