BAGNO DI GAVORRANO – Il Follonica Gavorrano torna in campo domani domenica 5 alle 15 allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano per la sesta giornata del girone E di Serie D. Avversario di turno dei biancorossoblù sarà il Siena, reduce dal successo per 2-0 ottenuto all’Artemio Franchi contro la Terranuova Traiana. I bianconeri si presentano con una buona terza posizione in classifica, con 10 punti conquistati frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta e un ruolino di 7 gol segnati e 2 subiti.

Per i maremmani i punti in classifica sono invece ancora 7 dopo la sconfitta di Prato per 2-0, la seconda consecutiva in campionato dopo quella con la Terranuova Traiana. Le vittorie sono così due, con un pareggio e due sconfitte sino a questo momento, con 5 gol segnati e 6 subiti.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre, l’ultima sfida giocata al Franchi nel girone di ritorno della scorsa stagione è terminata sul 3-1 per i padroni di casa, mentre la gara di andata del Malservisi-Matteini è terminata con una vittoria di misura per 0-1 per i senesi.

Gli incroci precedenti tra le due squadre risalgono poi alla stagione 2020/21, quando sulla panchina del Siena sedeva Alberto Gilardino. L’andata terminò sullo 0-0, il ritorno al Malservisi-Matteini sullo 0-1 per la formazione bianconera.

Ancora prima, nella stagione 2017/18 in Serie C, erano arrivati la sconfitta casalinga per 0-2 e il pareggio esterno per 1-1, oltre alla gara di Coppa Italia di Serie C anch’essa terminata sull’1-1 al 90’, quando le due squadre si chiavano Robur Siena e Gavorrano 1930. Andando più indietro all’annata 2014/15, in Serie D, due pareggi: 3-3 a Siena e 2-2 a Gavorrano.

Ex di turno, adesso con la casacca bianconera, è Matteo Masini, apprezzato protagonista in biancorossoblù nelle ultime due stagioni, anche se purtroppo condizionate da alcuni lunghi infortuni.

Nel Follonica Gavorrano giocano invece gli ex Tommaso Bianchi, a Siena per quasi quattro stagioni e Leonardo Pescicani, in bianconero nell’ultima annata, con Giulio Giordani che ha invece giocato nelle giovanili.