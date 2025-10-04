CINIGIANO – Tragedia sulla Strada provinciale 64, nei pressi dell’incrocio con la strada di Porrona, in località Santa Rita, nel comune di Cinigiano.

Questa mattina poco prima delle 9 un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita contro un albero. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 83 anni, mentre altri due uomini di 56 e 55 anni, che si trovavano a bordo sono rimasti feriti. Dalle prime informazioni sarebbe stata coinvolta anche una seconda macchina.

Sul posto sono intervenuti gli elisoccorsi Pegaso 1 e 2, l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza della Misericordia di Cinigiano, i Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, oltre al personale sanitario del 118. I vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno collaborato con i soccorritori durante le operazioni di estrazione e assistenza ai feriti.

Presenti anche i tecnici della Provincia per la gestione della viabilità, rimasta a lungo interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi.

Le due persone ferite sono state trasportate all’ospedale delle Scotte di Siena con gli eleisoccorsi. Non sarebbero in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento