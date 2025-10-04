SCARLINO – Il Consiglio comunale di Scarlino è convocato per lunedì 6 ottobre 2025 alle ore 16.30 nella sala consiliare di piazza Garibaldi, a Scarlino.
All’ordine del giorno sono previsti l’approvazione dei verbali della seduta precedente e l’approvazione della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale relativa all’età scolare.
Inoltre è in programma una modifica alla convenzione del piano di lottizzazione “comparto edificatorio Marina 35 – ex Sporting club” in località Puntone, la discussione di una mozione consiliare su Gaza presentata dal gruppo “Scarlino nel cuore” e, infine, le comunicazioni del sindaco.