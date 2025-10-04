GROSSETO – Missione compiuta per il Grosseto a Città di Castello, dove archivia il duello col legnoso Trestina con un pesante 1-0, quarto successo in sei gare (foto d’archivio di Paolo Orlando). Il tutto nell’anticipo sabatino del girone E, per un temporaneo primo posto in classifica in solitaria, in attesa dell’esito delle altre partite.

Dopo un primo tempo a reti inviolate e con qualche affanno, decide il match bomber Marzierli a inizio ripresa: un gol importante in un confronto roccioso, senza altre occasioni in area.

SPORTING TRESTINA: Bonifacio, Ubaldi, Scartoni, De Meio, Mercuri, Ferri Marini, Nouri, Tolomello, Priore, Giuliani, Ferrarese. A disposizione: Migliorati, Bussotti, Sensi, Cuccarini, Granturchelli, Manfredi, Pirotta, Russo, D’Angelo. All. Calori.

GROSSETO: Marcu, Ciraudo, Brenna, Ampollini, Italiano, Bellini, Della Latta, Sabelli, Benedetti, Marzierli, Regoli. A disposizione: Cardelli, Corallini, Sacchini, Riccobono, Disanto, Fiorani, Guerrini, Bacciardi, Gonnelli. All. Indiani.

ARBITRO: Copelli di Mantova; assistenti Liotta di San Donà di Piave e Cavallari di Ravenna.

MARCATORI: 4′ st Marzierli.