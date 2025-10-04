GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 4 ottobre 2025

Ariete, segno del giorno, sarà energico, intraprendente, pieno di voglia di fare. Ottimo giorno per uscire, agire, decidere.

Consiglio escursione: sali sul Monte Argentario e percorri uno dei suoi sentieri panoramici: la natura selvaggia ti darà carica e direzione.

Toro più riflessivo: oggi ti dedichi a te stesso.

Gemelli socievole: oggi non ti manca la voglia di scoprire.

Cancro rilassato: giornata ideale per stare in famiglia.

Leone fiero e generoso: bene le relazioni.

Vergine precisa: anche nel tempo libero non lasci nulla al caso.

Bilancia affascinante: incontri piacevoli in vista.

Scorpione misterioso e intenso: scegli a chi aprirti.

Sagittario leggero e allegro: giornata di respiro.

Capricorno laborioso: ma oggi prova a staccare un po’.

Acquario creativo: segui l’ispirazione senza fretta.

Pesci tranquilli: oggi stai bene nel tuo silenzio.