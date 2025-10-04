ROSELLE – Momenti di apprensione questa mattina a Roselle, dove un cavallo, probabilmente indebolito dall’età, è stato soccorso dai vigili del fuoco di Grosseto.

(Foto d’archivio)

L’animale si era adagiato all’interno di una fossetta laterale, senza riuscire più a rialzarsi. Sul posto è intervenuta una squadra del comando di Grosseto, che, dopo aver predisposto le operazioni in sicurezza, ha provveduto a imbracarlo e a rimetterlo sulle zampe.

Il cavallo è stato poi affidato alle cure del veterinario, già presente in loco, che ha verificato le sue condizioni di salute.