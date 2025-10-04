GROSSETO – Nella serata del 29 settembre la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine per numerosi furti commessi in città. L’operazione è stata condotta dagli agenti delle volanti della Questura di Grosseto, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori.

L’uomo è stato sorpreso in flagranza all’interno di una nota azienda cittadina, dove si era introdotto con l’intento di rubare. Alla vista dei poliziotti, ha tentato la fuga scavalcando la recinzione per far perdere le proprie tracce, ma è stato inseguito e bloccato poco dopo dagli agenti, che hanno anche recuperato la refurtiva.

Il fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. In attesa di giudizio, è stato disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Grosseto. Contestualmente, alla luce dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, il Questore di Grosseto ha revocato la carta di soggiorno e avviato le procedure per l’espulsione.

Il provvedimento è stato eseguito con l’accompagnamento dell’uomo presso il Centro per i rimpatri di Roma – Ponte Galeria, in attesa del trasferimento nel Paese di origine.