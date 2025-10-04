GROSSETO – Allerta per vento nella giornata di domenica sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale della regione e l’Arcipelago. Lo ha deciso la Sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo in vista del transito di una rapida perturbazione tra la sera di oggi, sabato, e la mattinata di domani.

L’allerta sarà in vigore dalle 6 alle 15 del 5 ottobre. Coinvolgerà le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est. In Maremma, oltre alle isole, è interessata tutta la parte della costa nei comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Grosseto, Follonica e Scarlino.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.