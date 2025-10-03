Foto di repertorio

PORTO ERCOLE – L’Argentario si prepara ad accogliere e festeggiare Ambra Sabatini, neo campionessa del mondo nei 100 metri T63. Il Comune di Monte Argentario invita la cittadinanza a festeggiare insieme Ambra, domani 4 ottobre dalle 16:30 a Porto Ercole presso l’Oratorio della Parrocchia della Chiesa di Sant’Erasmo.

Sarà un’occasione speciale per accogliere la paratleta livornese cresciuta sportivamente in Maremma, orgoglio del territorio argentarino e simbolo di talento, dedizione e passione, e condividere con lei la gioia di questo straordinario traguardo sportivo.