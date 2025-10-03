GROSSETO – Nella seconda quindicina di settembre, gli ispettori dell’Itl (Ispettorato Territoriale del Lavoro) di Siena e Grosseto hanno condotto congiuntamente una campagna ispettiva straordinaria nel settore vitivinicolo, in occasione della vendemmia 2025.

Alle attività hanno fornito il proprio supporto i mediatori culturali dell’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni), la cui presenza si è rivelata preziosa per garantire una piena comprensione linguistica da parte dei braccianti, in gran parte stranieri.

I controlli hanno interessato, complessivamente, 15 aziende e 71 lavoratori, con verifiche finalizzate sia alla regolarità dei rapporti di lavoro sia al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

Due i provvedimenti di sospensione adottati: uno per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, l’altro per lavoro nero.

Sul fronte della salute e sicurezza, il riscontro dell’attività svolta è stato particolarmente significativo: oltre alla sospensione nei confronti di un’azienda, dovuta alla mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono state contestate 15 violazioni prevenzionistiche: le irregolarità hanno riguardato, tra l’altro, carenze nella valutazione dei rischi e nelle misure di prevenzione, omissioni nella formazione all’accesso al lavoro, nella sorveglianza sanitaria e nella consegna e corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale.

Per quanto concerne la regolarità occupazionale, il provvedimento di sospensione è stato disposto nei confronti di un’azienda che impiegava due lavoratori irregolari e non assumibili, in quanto titolari di permessi di soggiorno non idonei alla prestazione lavorativa.