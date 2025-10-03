GROSSETO – Neo mamme sempre informate, accoglienza ancora migliore negli ambienti dei reparti di Ginecologia-Ostetrica e Pediatria-Neonatologia dell’ospedale Misericordia.

Nei giorni scorsi si è infatti tenuta la cerimonia di donazione di un monitor idoneo alla visualizzazione di contenuti informativi dedicati alle donne che hanno partorito da poco. L’iniziativa è dell’associazione Corte dei miracoli di Castiglione della Pescaia, una storica onlus che già in passato si è contraddistinta per donazioni in favore dell’Azienda Usl Toscana sud est.

Ad accogliere il presidente sono state le ostetriche e il personale sanitario dei reparti diretti dalle dottoresse Rita Puzzuoli e Susanna Falorni: «Siamo liete di accogliere questa iniziativa che permetterà di offrire un intrattenimento all’insegna dell’informazione e della consapevolezza sulle opportunità e i servizi che la Ginecologia/Ostetricia e la Pediatria/Neonatologia possono offrire alle utenti nel periodo post parto. Insieme a tutto il lavoro preventivo realizzato dai consultori, queste ulteriori indicazioni costituiscono un nuovo contributo per un’informazione puntuale e completa».

«Siamo lieti di supportare l’ospedale di Grosseto e in particolare questi due reparti – dichiara Ottavio Rocchi, presidente dell’associazione Corte dei Miracoli – con la nostra donazione pensiamo di offrire un servizio importante a tutte le utenti, ringrazio tutti i componenti dell’associazione e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi».