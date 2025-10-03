GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 3 OTTOBRE

CAPALBIO

Fino al 5-10-2025 – I film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Una battaglia dopo l’altra” a “Duse”

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

GROSSETO

3-10-2025 – Tornano i “Concerti d’autunno” del Rotary: primo appuntamento con la Vivace orchestra giovanile

3-10-2025 – Dodici artisti, un’unica emozione: “Cantautori in tour” fa tappa a Marina di Grosseto

3-10-2025 – Notte dedicata alla Luna: all’osservatorio di Roselle l’evento in collaborazione con la Nasa

3-10-2025 – Nasce “Tu puoi”, festival del cinema under 35. Proiezioni e incontri al polo universitario

Fino al 4-10-2025 – Arte, spiritualità e dialogo: torna il Simposio di scultura al monastero di Siloe

Fino al 4-10-2025 – Mostra “Tra le nuvole”: a Grosseto la prima personale di Cristina Paolini

Fino al 5-10-2025 – Notte visibile: oltre 1500 persone alla mostra anni ’80 alle Clarisse. C’è ancora tempo per visitarla

MASSA MARITTIMA

Fino al 3-10-2025 – Il legno si fa arte: omaggio a Piero Minzon alla galleria Spaziografico

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

SABATO 4 OTTOBRE

CAPALBIO

Fino al 5-10-2025 – I film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Una battaglia dopo l’altra” a “Duse”

FOLLONICA

Fino al 5-10-2025 – A Follonica sbarca “Flashback”: due giorni nella macchina del tempo digitale tra retrocomputing e retrogaming

GAVORRANO

Fino al 12-10-2025 – Mercatini, enogastronomia e cantine aperte: Caldana celebra l’autunno con la tradizionale festa

Fino al 5-10-2025 – Torna il Bio Bike Tour: due giorni di sport, gusto e tradizioni alla scoperta delle Colline della Pia

GROSSETO

4-10-2025 – “Duetti d’arte”: alle Clarisse laboratorio per bambini su Keith Haring e Andy Warhol

Fino al 4-10-2025 – Arte, spiritualità e dialogo: torna il Simposio di scultura al monastero di Siloe

Fino al 4-10-2025 – Mostra “Tra le nuvole”: a Grosseto la prima personale di Cristina Paolini

Fino al 5-10-2025 – Notte visibile: oltre 1500 persone alla mostra anni ’80 alle Clarisse. C’è ancora tempo per visitarla

Fino al 12-10-2025 – Mostra “Sprazzi di Vita”: alla Galleria Eventi la personale di Renata Massai

MONTIERI

4-10-2025 – Montieri, al “Festival delle Viole” arriva il concerto Flauti nel bosco

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

DOMENICA 5 OTTOBRE

CAPALBIO

Fino al 5-10-2025 – I film del weekend al Nuovo Cinema Tirreno: da “Una battaglia dopo l’altra” a “Duse”

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

5-10-2025 – “Tutti a Tirli”: una domenica di trekking e bici per scoprire l’entroterra castiglionese

FOLLONICA

Fino al 5-10-2025 – A Follonica sbarca “Flashback”: due giorni nella macchina del tempo digitale tra retrocomputing e retrogaming

GAVORRANO

Fino al 12-10-2025 – Mercatini, enogastronomia e cantine aperte: Caldana celebra l’autunno con la tradizionale festa

Fino al 5-10-2025 – Torna il Bio Bike Tour: due giorni di sport, gusto e tradizioni alla scoperta delle Colline della Pia

GROSSETO

Fino al 5-10-2025 – Notte visibile: oltre 1500 persone alla mostra anni ’80 alle Clarisse. C’è ancora tempo per visitarla

Fino al 12-10-2025 – Mostra “Sprazzi di Vita”: alla Galleria Eventi la personale di Renata Massai

MANCIANO

5-10-2025 – Le “Domeniche della cultura”: tra cultura, preistoria e arte mancianese

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano