ORBETELLO – Conto alla rovescia per il 2 novembre e per la terza edizione di “The Big One”, gara di pesca alla spigola su kayak. Organizzata dall’Associazione Sportiva Insidefishing e da Bolsena Yachting con il patrocinio del Comune di Orbetello, “The Big One” offre una formula di classifica tanto semplice quanto avvincente: vince chi prende la spigola più grossa, o meglio, vince chi cattura la spigola più lunga. L’arena della sfida sarà la laguna di Ponente, patria delle spigole giganti, alcune delle quali passano addirittura gli 80 centimetri.

“The Big One” in concomitanza con la famosa kermesse enogastronomica Gustatus, offre ai partecipanti alla gara e alle loro famiglie l’opportunità di immergersi nelle eccellenze maremmane. E per chi non ha mai provato il kayak sabato 1 novembre dalle 14 alle 17 ci sarà l’opportunità di partecipare alla Orbetello Kayak Experience, con dimostrazioni e training sostenuti da istruttori e tutor, nell’area dei pontili bordo laguna di Ponente, antistanti Piazza della Repubblica, per vivere la laguna immersi nella natura, praticamente a pelo d’acqua. La competizione “The Big One” prenderà il via alle 8 di domenica 2 novembre, per concludersi alle 13. La gara sarà aperta a tutti, i minori fino a 17 anni potranno partecipare solo se accompagnati, sotto la propria responsabilità, da un altro partecipante adulto che dovrà vigilare sul giovane concorrente. Per iscriversi c’è tempo fino a domenica 20 ottobre compilando il modulo scaricabile sul sito di Insidefishing. Chi è sprovvisto di kayak avrà la possibilità di noleggiarlo direttamente in loco tramite il partner Bolsena Yachting.

La gara sposa la filosofia del catch and release, quindi, per facilitare il rapido rilascio delle spigole, il termine di verifica della lunghezza si baserà sulle immagini fotografiche scattate direttamente dai partecipanti in gara, muniti di smartphone o tablet, che trasmetteranno tramite applicazione WhatsApp l’immagine della cattura, in tempo reale, direttamente al recapito di riferimento della giuria. Al termine della gara, vincitore e vinti saranno ospiti del ristorante I Pescatori, adiacente all’alaggio d’arrivo, durante il pranzo collettivo, la cerimonia di chiusura della manifestazione e le premiazioni.

Per ulteriori informazioni e regolamento consultare il sito ufficiale della manifestazione www.insidefishing.it