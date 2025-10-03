Foto di repertorio

TALAMONE – Tutto pronto per il campionato di pesca sportiva riservato ai diversamente abili che, ormai da molti anni, si svolge a Talamone all’inizio dell’autunno. Una competizione che si articola in tre prove, che quest’anno vedrà presentarsi in gara ben 42 concorrenti provenienti da molte regioni italiane. L’organizzazione, sarà curata dalla sezione locale della Fipsas, capitanata da Giampaolo Ricci, e dal Circolo Nautico di Talamone rappresentato dal presidente Riccardo Paolini, che saranno supportati dalla presenza di almeno 45 tutor, volontari che assisteranno i concorrenti durante le operazioni di gara.

La manifestazione inizierà la mattina di sabato alle 8, con la prova da riva che si svolgerà a Talamone, sul lato interno della diga foranea. Qui si pescherà con la tecnica della bolognese ed il galleggiante, con 15 concorrenti nel pomeriggio di sabato, si svolgerà la prova di surf casting, ossia quella dalla spiaggia con lancio delle esche a fondo che, a seconda delle condizioni del vento e del mare si svolgerà sul litorale della Giannella o dell’Osa; a sostenere i concorrenti ci saranno i membri della associazione pesca sportiva Etruria. Infine domenica mattina 14 concorrenti gareggeranno nella prova di pesca da natante che sarà disputata nelle acque antistanti Talamone, con la collaborazione delle imbarcazioni del Circolo Nautico Talamone. Alla fine della terza gara si svolgeranno le premiazioni presso il circolo Aics di Talamone cui presenzieranno il presidente regionale Fipsas, Massimo Mecatti ed il consigliere del Comune di Orbetello Ivan Poccia.