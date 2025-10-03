Foto di repertorio

GROSSETO – Nuovi tentativi di truffa sia in provincia di Grosseto sia in provincia di Siena nei giorni scorsi. Come riporta l’Acquedotto del Fiora, mettendo in guardia i propri clienti, dei falsi addetti hanno provato ad accedere alle abitazioni dichiarando di averne necessità per controlli relativi all’utenza idrica.

“Adf rinnova la raccomandazione a tutti i cittadini di prestare massima attenzione e ricorda che i tecnici dell’azienda o delle ditte incaricate si presentano a domicilio solo dopo aver concordato un appuntamento, richiesto dal cliente stesso o fissato direttamente da AdF – avvertono dall’azienda -. Nel caso invece di sostituzione dei contatori, gli addetti incaricati sono tutti muniti di apposito tesserino di riconoscimento”.

L’azienda invita i cittadini, qualora avessero dubbi, a contattare il call center ai seguenti numeri: 800 887755 da linea fissa o 0564 448844 da cellulare.