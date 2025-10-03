GROSSETO – Anche quest’anno molti studenti delle classi terze di tutti gli indirizzi del Polo liceale “Pietro Aldi” hanno partecipato agli stage linguistici della durata di dieci giorni organizzati dal dipartimento di lingua e letteratura inglese, in collaborazione con la “Oxford International School”, che si è occupata della sistemazione degli allievi in famiglie locali, dell’organizzazione delle lezioni con docenti madrelingua e delle visite guidate. Mentre nel 2024 il viaggio di studio si è svolto a Bournemouth, nel 2025 le mete proposte sono state Oxford e Greenwich.

All’esperienza hanno partecipato complessivamente 106 studenti: 67 ragazzi hanno soggiornato ad Oxford sotto la supervisione dei professori Carla Guidi, Enrica Frati, Sandra Moscatelli, Luigina Fattorosi e Marco Magini, mentre 39 ragazzi hanno svolto lo stage a Greenwich sotto la guida del collaboratore scolastico Fabrizio Guazzerotti e dei professori Alessandro Mataloni, Elena Nevoni e Angelo Fucci.

Le giornate della vacanza-studio sono state ricche e intense, divise tra i corsi di lingua mattutini e le escursioni pomeridiane. Il gruppo residente ad Oxford ha visitato Londra, Stonehenge e Salisbury, invece il gruppo residente a Greenwich ha esplorato Londra e Oxford. Vi sono stati anche momenti liberi in cui gli studenti hanno potuto recarsi individualmente in musei e siti d’interesse o semplicemente godersi una passeggiata per le vie delle città inglesi

I ragazzi hanno vissuto un’esperienza intensa, stimolante ed estremamente divertente: tante emozioni sono state condivise con i compagni di scuola, con le famiglie ospitanti, con gli accompagnatori che sono stati un riferimento sicuro e costante per tutti i partecipanti.

“Lo stage rappresenta un momento formativo di grande valore dal punto di vista linguistico, ma anche personale e relazionale – dichiarano gli insegnanti che hanno partecipato -. Per i nostri studenti questi viaggi sono uno stimolo a coltivare la passione per la lingua e la cultura inglese”.