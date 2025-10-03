GROSSETO – «Gli avvocati del Foro di Grosseto esprimono solidarietà al collega Andrea Fabbri, vittima di un grave episodio di violenza in conseguenza del suo impegno civico volto a stigmatizzare comportamenti illeciti o incivili che, in mancanza di adeguato controllo del territorio e di iniziative di formazione civica, tendono a divenire la normalità» afferma il presidente dell’ordine degli avvocati Alessandro Oneto.

«L’avvocato Fabbri, anche in questo caso, ha assunto la posizione che compete ad ogni avvocato: difendere la libertà con ogni propria azione e in ogni sede, concetto che comprende il diritto e la libertà di vivere in un luogo dove le regole di civile convivenza siano patrimonio comune e, ove così non fosse, siano fatte osservare e tutelare da chi ha il dovere di assicurare le prime forme di libertà: il diritto all’incolumità personale, a vivere tutto il territorio, a perseguire il giusto e il bene».

«Andrea Fabbri ha subito la frattura dell’orbita oculare e per non perdere la vista da un occhio si è dovuto sottoporre a un tempestivo intervento chirurgico – prosegue Oneto -. Il responsabile di tale gesto, che non si è saputo prevenire, deve essere processato e non linciato. L’avvocato che lo difenderà avrà il dovere di assicurare il contraddittorio, il giusto processo, il suo giusto esito sulla base delle prove prodotte e la giusta pena. L’avvocato di Andrea Fabbri avrà il dovere di assicurane dignità e piena difesa, personale e patrimoniale».

«La responsabilità del fatto è sempre di chi l’ha commesso (la Costituzione proclama che la responsabilità penale è personale) e non della sua etnia o diversa cittadinanza. La responsabilità di evitare e combattere il degrado umano e civico e l’abbandono del territorio è però compito prima delle Istituzioni costituite, poi nostro» continua.

«L’Avvocatura non si tira indietro, come il gesto di Andrea dimostra e mai verrà meno, in ogni sede, alla ragione della sua esistenza: difendere la Libertà e i valori dell’umanità».