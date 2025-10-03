GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 3 ottobre 2025
Ariete impulsivo: occhio alle reazioni troppo dirette.
Toro paziente: oggi meglio aspettare che forzare.
Gemelli stimolato: una nuova proposta potrebbe incuriosirti.
Cancro attento agli altri: il tuo sostegno oggi fa la differenza.
Leone fiero ma stanco: concediti una pausa.
Vergine impegnata: giornata produttiva, ma non dimenticare il relax.
Bilancia in cerca di bellezza e armonia: oggi puoi trovarle nei dettagli.
Scorpione profondo e pungente: usa il tuo intuito per aiutare, non per punire.
Sagittario dinamico: pianifica una breve gita, se puoi.
Capricorno concreto e costante: oggi chiudi una questione in sospeso.
Acquario, segno del giorno, sarà originale, vivace, pieno di idee non convenzionali. Oggi puoi rompere schemi con eleganza.
Consiglio escursione: visita il Giardino dei Tarocchi a Capalbio, un luogo eccentrico e visionario come te, dove arte e fantasia si fondono.
Pesci emotivi e ricettivi: scegli bene le compagnie.