GROSSETO – In 1500 hanno risposto alla chiamata della Cgil grossetana, Usb e Cobas scesi in piazza per manifestare per la pace, contro la guerra a Gaza e per sostenere la Global sumud flotilla, il gruppo di imbarcazioni da tutto l’occidente giunte davanti alle coste di Israele per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Dopo la fiaccolata di ieri sera, dove 800 persone sono partite a piedi per andare di fronte all’ospedale dove li attendevano una cinquantina di sanitari, questa mattina il numero dei manifestanti è addirittura cresciuto.

Un lungo serpentone partito da piazza Rosselli e arrivato sino a piazza dante. 1500 persone. L’intera via Manetti, da cima a fondo, tappezzata di bandiere. Tanti ragazzi a lanciare slogan e cantare canzoni. «Siamo la Flottilla di terra» ha gridato la segretaria della Cgil Monica Pagni una volta giunti in piazza. Dalle finestre della Provincia il presidente, Francesco Limatola, ha omaggiato la piazza appendendo due bandiere della pace al balcone del suo ufficio.

